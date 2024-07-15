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NBC News узнал о мерах безопасности на съезде республиканцев после покушения на Трампа

Меры безопасности на съезде республиканцев не изменят после покушения на Трампа

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Brendan McDermid/Reuters

Меры безопасности на съезде республиканцев в США не будут менять, несмотря на покушение на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на представителей Секретной службы и местных правоохранительных органов.

Республиканский национальный съезд в городе Милуоки открылся 15 июля, он продлится четыре дня и будет закрыто для широкой публики. Ожидается, что его посетят около 50 тысяч человек.

«Сотрудники правоохранительных органов подтвердили свою уверенность в уже действующих силах безопасности, заявив, что их присутствие на объекте останется на уровне, запланированном ранее, несмотря на покушение на жизнь бывшего президента Дональда Трампа в субботу», — пишет телеканал.

Координатор Секретной службы съезда Одри Гибсон-Чиккино подтвердила, что никаких изменений в оперативных планах безопасности для этого мероприятия не будет. Она подчеркнула, что их планирование ведется уже 18 месяцев и «уже получило наивысший уровень безопасности».

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента выписали из больницы. Нападавшего ликвидировали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что покушение на Трампа сделало его «героем и мучеником».

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