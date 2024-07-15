В Германии заявили, что в окружении Зеленского нарастает отчаяние

В окружении президента Украины Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает четких решений для увеличения поддержки Киева. Об этом написало немецкое издание Bild.

«Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами Зеленского, признает растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений сделать все возможное для защиты Украины. Это становится особенно заметно, когда речь заходит о том, может ли Киев атаковать Россию западным оружием», — говорится в статье.

Отмечается, что в руководстве страны ожидали большего от прошедшего недавно саммита НАТО в Вашингтоне.

14 июля депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции».

В это же день издание Politico написало, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «были крайне разочарованы» встречей с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО.

11 июля стало известно, что Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России. По данным газеты Neue Zürcher Zeitung, президент Украины выдвинул это требование, потому что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать для победы в конфликте.

Ранее глава украинской разведки пессимистично оценил ситуацию на фронте.