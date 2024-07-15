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Путин примет участие в мероприятии в День металлурга

Песков: Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 июля примет участие в мероприятии, посвященному Дню металлурга. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Отмечается, что президент примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции. День металлурга традиционное отмечается 21 июля. Однако министерство промышленности и торговли решило организовать это мероприятие 15 июля, там будут работники, ветераны металлургической области.

Песков добавил, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов поделиться о состоянии и перспективах развития отрасли, имеющей большое значение для российской экономики.

Президент 15 июля также даст старт нескольким объектам металлургической сферы, в том числе в Донецкой народной республике и некоторых других регионах. Это будет «Магнитка», предприятие в Нижегородской области. Путин выступит с речью, добавил Песков.

День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в России, Белоруссии, Украине, Казахстане

Ранее Путин присвоил ряду граждан звания Героев Труда.

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