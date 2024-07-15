Израиль отверг все предложения ХАМАС в соглашении о перемирии в Газе

Все изменения, предложенные ХАМАС в проекте соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, были отвергнуты премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом со ссылкой на советника офиса главы израильского правительства Дмитрия Гендельмана сообщает ТАСС.

Уточняется, что всего ХАМАС предложил внести в текст соглашения 29 изменений, и все они были отклонены.

Гендельман пояснил, что Израиль «ни на миллиметр» не отступил от плана, поддержанного президентом США Джо Байденом. Израильская сторона не добавляла в проект дополнительных условий и «не допустит никаких изменений в плане и со стороны ХАМАС».

12 июля президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями.

Переговорный процесс по прекращению огня в анклаве возобновился за неделю до этого. Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали основные положения плана по решению палестино-израильского конфликта в секторе Газа, конкретные детали не сообщались.

Ранее ХАМАС опроверг выход из переговоров по Газе.