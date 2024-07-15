В Кремле ответили на вопрос о контактах с Трампом после покушения

Президент РФ Владимир Путин не связывался с бывшим президентом США Дональдом Трампом, на которого было совершено покушение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, он не связывался. Не планируется никаких контактов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что Москва осуждает нападение на Трампа.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что Байден был с ним очень мил во время телефонного разговора после покушения.