Песков высказался об уровне безопасности Путина после покушения на Трампа

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечена на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос об усилении безопасности Путина после покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

«Безопасность по понятным причинам и так усилена вне зависимости от упомянутых происшествий. Безопасность главы государства обеспечена на должном уровне. Делается все, что необходимо делать с учетом международной эскалации и напряженности», — заявил Песков.

15 июля член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов заявил, что покушение на Дональда Трампа могло быть согласовано на самом высоком уровне.

Он добавил, что служба безопасности совершила немало оплошностей. Вопросы, по его словам, вызывает тот факт, что стрелявшему дали выпустить девять пуль (по информации американских СМИ), а после того, как он попал в ухо Трампа, его уже ликвидировали.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что после покушения Трамп стал несокрушимым.