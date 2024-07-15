Премьер Эстонии подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, они продолжат работать до вступления в должность нового кабмина. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Утром правительство страны собралось на внеочередное заседание, на котором было объявлено это решение.

Каллас подала заявление об отставке президенту Алару Карису. Она также выразила надежду, что новый кабмин будет собран в ближайшее время.

О намерении Каллас покинуть пост сообщили эстонские СМИ 12 июля.

Причиной такого решения называют то, что ее выдвинули кандидатом на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля. Пост главы эстонского правительства может занять министр по вопросам климата Эстонии Кристен Михал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Каи Каллас на должность в ЕС, заявлял, что она известна «своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями».

По его мнению, европейская дипломатия вряд ли будет при ней действовать в сторону нормализации отношений с Россией.

Ранее Каллас отказалась стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии.