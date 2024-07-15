Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине школьники стали меньше говорить по-украински

«Страна»: менее 40% школьников на Украине используют украинский вне школы

close
100%
Darrin Zammit Lupi/Reuters

Менее 40% школьников на Украине используют украинский язык в повседневной жизни вне школы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные Госслужбы качества образования.

«На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, отмечается, что снизилось также число тех школьников на Украине, которые считают украинский родным. В феврале 2022 года доля назвавших украинский язык для себя родным составила 91%. В течение более чем двух лет этот показатель упал на 17%, сообщает издание.

До этого в Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май», певца Юры Шатунова.

Отмечается, что украиноговорящая женщина потребовала выключить «русскую музыку». Но другие отдыхающие начали возражать, одна из женщин предложила «почитать конституцию». Также женщина отметила, что прослушивание русской музыки не запрещено.

Ранее в Киеве пассажирки возмутились нежеланием таксиста переходить на украинский язык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами