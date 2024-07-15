На Украине школьники стали меньше говорить по-украински

Менее 40% школьников на Украине используют украинский язык в повседневной жизни вне школы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные Госслужбы качества образования.

«На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, отмечается, что снизилось также число тех школьников на Украине, которые считают украинский родным. В феврале 2022 года доля назвавших украинский язык для себя родным составила 91%. В течение более чем двух лет этот показатель упал на 17%, сообщает издание.

До этого в Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май», певца Юры Шатунова.

Отмечается, что украиноговорящая женщина потребовала выключить «русскую музыку». Но другие отдыхающие начали возражать, одна из женщин предложила «почитать конституцию». Также женщина отметила, что прослушивание русской музыки не запрещено.

Ранее в Киеве пассажирки возмутились нежеланием таксиста переходить на украинский язык.