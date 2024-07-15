Стрелявший в Трампа мог совершать пожертвования демократической партии США

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс мог состоять в республиканской партии, при этом еще в 2021 году он, предположительно, переводил денежные средства демократам. Об этом пишет газета Washington Post.

«Согласно государственным записям, Крукс был зарегистрирован как республиканец, хотя записи о финансировании избирательной кампании показывают, что в январе 2021 года некто с его именем и почтовым адресом пожертвовал 15 долларов Progressive Turnout Project — организации демократов по повышению явки избирателей», — говорится в сообщении издания.

До этого Трамп назвал работу секретной службы США фантастической, поскольку она ликвидировала стрелка с первого раза.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи.