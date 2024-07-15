Трамп назвал чудом свое спасение

Бывший президент США Дональд Трамп назвал чудом то, что он остался в живых после покушения с применением винтовки AR-15. Его слова приводит The New York Post.

«Меня не должно быть здесь...», — сказал политик.

Врач сообщил Трампу, что никогда не видел, чтобы кто-нибудь выживал после попадания из винтовки AR-15.

Кандидат в президенты США считает, что ситуация могла закончиться плачевно, если бы он не повернул голову немного вправо во время выступления, чтобы огласить данные по нелегальным мигрантам.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден раскрыл подробности расследования дела о покушении на Трампа.