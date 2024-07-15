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В США увязали покушение на Трампа с подрывом единства страны

NYT: покушение на Трампа еще сильнее подорвет единство США

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Evan Vucci/AP

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа еще сильнее подорвет единство Соединенных Штатов. Об этом пишет газета The New York Times.

«Покушение на бывшего президента Дональда Трампа, похоже, скорее разорвет Америку еще больше, чем объединит ее», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, инцидент в Пенсильвании произошел «в то время, когда Соединенные Штаты уже были глубоко поляризованы по идеологическим, культурным и партийным линиям». США сейчас расколоты «на две страны, даже две реальности», отмечает The New York Times.

До этого ФБР сообщила, что рассматривает покушение на Трампа как акт внутреннего терроризма.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп оценил работу Секретной службы США после покушения.

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