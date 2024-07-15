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Бывший аналитик ЦРУ назвал виновных в покушении на Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: спецслужбы не справились с задачами на митинге Трампа

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Brendan McDermid/Reuters

Сотрудники американских спецслужб не справились со своими обязанностями на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом в беседе с RT заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, они также могут быть причастными непосредственно к покушению на 45-го хозяина Белого дома.

Он обратил внимание, что сотрудники Секретной службы должны были осмотреть площадку перед мероприятием, чтобы найти потенциальные линии огня. На этих линиях должны были выставить вооруженных телохранителей, чтобы мешать работе снайперов, но этого никто не сделал.

До этого эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов отмечал, что и в действиях телохранителей после ранения Трампа было множество ошибок. Например, охранники встали вокруг него и подняли руки, что не помешало бы снайперу выстрелить в экс-президента вновь.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения.

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Покушение на Трампа
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