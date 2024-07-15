В Европе сообщили, что ЕС проигнорирует саммит глав МИД в Будапеште

Евросоюз хочет бойкотировать саммит глав МИД в Будапеште в августе, объединение планирует провести встречу в те же даты. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести в Будапеште 28–29 августа саммит по иностранным делам. Встреча — прекрасная возможность для премьера Виктора Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку блока, но после его несогласованных визитов в Россию и Китай многие в ЕС недовольны его поведением, отмечает Politico.

По информации источника газеты, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на «формальный» совет по иностранным делам одновременно с саммитом в Венгрии.

«Если в тот же день состоится официальное заседание совета по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт», — сказал один из дипломатов.

Другой источник издания добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотели «послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

12 июля сообщалось, что Виктору Орбану не дали выступить на пленарной сессии Европарламента нового созыва.

Ранее сообщалось, что проводимые Венгрией встречи ЕС попали под бойкот двух стран.