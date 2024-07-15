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Трамп заявил, что после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев

После покушения Трамп полностью переписал речь для съезда Республиканской партии

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Brendan McDermid/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после совершенного на него покушения полностью переписал свою речь для предстоящего съезда Республиканской партии. Об этом сообщает журнал Washington Examiner.

Трамп подчеркнул, что речь, с которой он планировал выступать 18 июля на национальном съезде республиканцев, должна была стать «просто невероятной». Он отметил, что если бы не случилось покушения, то выступление на съезде должно было быть посвящено в основном политике президента страны Джо Байдена.

Сейчас же, сказал Трамп, в своей новой речи он продемонстрирует, что покушение полностью изменило его предвыборную кампанию. Бывший президент отметил, что случившееся дает шанс объединить страну.

До этого сообщалось, что на предстоящем съезде республиканцев в Милуоки Трампа объявят кандидатом в президенты Соединенных Штатов.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее в Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения.

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