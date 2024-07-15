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Над Брянской областью сбили шесть украинских беспилотников

Богомаз: cилы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, однако российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли эти угрозы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

По словам губернатора, четыре украинских беспилотника были уничтожены над Севским районом, один над Погарским и еще один — над Брасовским.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет и поблагодарил российские подразделения ПВО.

13 июля деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только обстреляли населенный пункт, но и атаковали его при помощи FPV-дрона. В результате одно частное домовладение получило повреждения. Кроме того, в деревне оказалось нарушено энергоснабжение.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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