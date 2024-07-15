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Национальный съезд Республиканской партии США объявит Трампа кандидатом в президенты

На предстоящем съезде республиканцев Трампа объявят кандидатом в президенты США

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Brian Snyder/Reuters

Съезд Республиканской партии США объявит экс-главу государства Дональда Трампа кандидатом на предстоящих в ноябре выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Республиканцы проведут национальный съезд с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин. На нем произойдет оформление результатов победных для Трампа внутрипартийных выборов, и он будет выдвинут кандидатом в президенты США.

По информации, предоставленной организаторами съезда, первый день мероприятия будет посвящен экономическим вопросам, второй — актуальным проблемам национальной безопасности. На третий день республиканцы рассмотрят международную повестку, а 18 июля пройдет под лозунгом «Сделаем Америку снова великой».

До этого сообщалось, что Трамп объяснил божественным вмешательством промах стрелка во время покушения.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее в Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения.

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