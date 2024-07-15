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Трамп объяснил божественным вмешательством промах стрелка во время покушения

Washington Post: Трамп считает подарком от Бога то, что он выжил после покушения

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что получил от Бога подарок, когда выжил после покушения во время митинга. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник, который общался с политиком.

«Он думает, что ему вручен подарок от Бога. Он не может в это поверить», — сообщил собеседник издания.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения.

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