Состояние двоих пострадавших в результате нападения на Трампа улучшилось до стабильного

Двое пострадавших в результате покушения на бывшего президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. Об этом, ссылаясь на полицию штата Пенсильвания, сообщает американский телеканал ABC News.

По имеющимся данным, в результате выстрелов были ранены двое мужчин, 57 и 74 лет. Их состояние изменилось, улучшившись с критического до стабильного.

До этого сообщалось, что винтовка, из которой стреляли в Трампа, была куплена законно.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее сообщалось, что в США не обнаружили связи стрелявшего в Трампа с экстремистами.