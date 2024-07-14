Стрелявший в Трампа достал оружие через отца

Винтовка, из которой Мэтью Крукс стрелял в бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, была куплена законно. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого, оружие было приобретено законно», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Как рассказали источники New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Джо Байден перенес свою поездку после покушения на Трампа.