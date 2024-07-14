Стало известно, где работал подозреваемый в нападении на Трампа

Мэтью Крукс, устроивший стрельбу во время митинга бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, работал в реабилитационном центре. Об этом сообщает New York Times.

«Крукс работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк», — рассказала администратор центра Марси Гримм.

Она заявила, что биография Крукса была чистой, он добросовестно выполнял свою работу.

До этого сообщалось, что следователи пока не обнаружили связь стрелявшего в Трампа с экстремистскими организациями.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее стало известно, будет ли Трамп менять свой график после покушения.