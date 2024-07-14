Стало известно, будет ли Трамп менять свой график после покушения

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет менять свой график после покушения на него. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он рассказал, что думал над тем, чтобы отложить поездку в Висконсин на Национальный съезд Республиканской партии на два дня, но принял решение, что он не может позволить преступнику, который стрелял в него, заставить его изменить график.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Пентагоне рассказали новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа.