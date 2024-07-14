В США не обнаружили связи стрелявшего в Трампа с экстремистами

Следователи пока не обнаружили связь стрелявшего в бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с экстремистскими организациями. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что следователи еще ищут связи подозреваемого с экстремистскими организациями или личностями, изучая данные с телефона стрелка.

До этого в доме подозреваемого в атаке на Трампа нашли материалы для создания бомб.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее бывший агент ФБР рассказала, сколько будет продолжаться политическое насилие в США.