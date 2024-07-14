Стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу

Молодого человека, стрелявшего в бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, правоохранители идентифицировали как угрозу еще до начала митинга в штате Пенсильвания. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, правоохранители сообщили по радио о необходимости присматривать за мужчиной, эта информация дошла до Секретной службы. После этого очевидцы обнаружили стрелка на крыше.

До этого в доме подозреваемого в атаке на Трампа нашли материалы для создания бомб.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Мелания Трамп сделала заявление в связи с покушением на мужа.