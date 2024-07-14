Британский политик отправится в США, чтобы поддержать Трампа

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж сообщил, что на следующей неделе отправится на съезд Республиканской партии в США в Милуоки, чтобы поддержать кандидата в президенты Дональда Трампа после покушения. Об этом Фараж заявил в статье для газеты Telegraph.

«Я делаю это, чтобы поддержать своего друга Дональда Трампа», — написал он.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Мелания Трамп сделала заявление в связи с покушением на мужа.