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В Израиле анонсировали встречу Байдена и Нетаньяху

Нетаньяху встретится с Байденом во время визита в США 22 июля

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Evelyn Hockstein/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Джо Байденом 22 июля в ходе своего визита в Вашингтон. Об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на источник среди израильских официальных лиц.

В публикации говорится, что встречу планируется провести в  Белом доме. Отмечается, что Байден впервые примет в Вашингтоне Нетаньяху с момента, как тот занял пост премьер-министра Израиля в конце 2022 года.

До этого Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе. По его словам, стороны работают над деталями.

11 июля стало известно, что переговорный процесс по прекращению огня в анклаве возобновился неделю назад. Сообщалось, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали основные положения плана по решению палестино-израильского конфликта в секторе Газа. При этом конкретных деталей не приводилось.

Ранее Нетаньяху назвал условие для окончания войны в Газе.

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