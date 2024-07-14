Оружие, из которого стреляли в Трампа, было приобретено законно

Американский правоохранительные органы установили, что оружие, из которого была открыта стрельба на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, было куплено легально. Об этом пишет The Wall Street Journal. со ссылкой на источники.
Отмечается, что оружие было зарегистрировано на отца стрелка.
Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.
Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.
Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».
Ранее стало известно, что возле места покушения на Трампа нашли бомбы.