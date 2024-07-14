Бывшие американские военные рассказали, что могло привести к покушению на Трампа

Разведсообщество Соединенных Штатов Америки слишком сосредоточилось на политике, что могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом заявил отставной полковник морской пехоты США Джи Ай Уилсон, слова которого передает РИА Новости.

По словам Уилсона, американские СМИ поощряют поляризацию общества, которая приводит к насилию. Этот инцидент придаст импульс предвыборной кампании Трампа, считает бывший военный.

Отставной подполковник ВС США Эрл Расмуссен выразил мнение, что демократам и республиканцам необходимо смягчить риторику. Он заявил, что охрана Трампа сработала хорошо, а поддержка безопасности отреагировала медленно.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в МИД России нашли «американский след» в покушениях на Путина.