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Возле места покушения на Трампа нашли бомбы

WSJ: в машине стрелявшего в Трампа Крукса обнаружили бомбы

В машине стрелявшего в кандидата на пост президента США Дональда Трампа Мэттью Крукса обнаружили бомбы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Транспортное средство было припарковано неподалеку от места покушения, где Трамп проводил встречу с избирателями.

До этого секретная служба США отреагировала на заявления об отказе усилить охрану Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Китае начали продавать футболки с Трампом после покушения.

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Покушение на Трампа
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