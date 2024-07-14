Трамп рассказал о полученном при покушении ранении

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп после стрельбы на митинге в штате Пенсильвания рассказал, что вследствие ранения он потерял много крови. О покушении он рассказал на своей странице в соцсети THRUTH Social.

По словам политика, он осознал, что что-то пошло не так, как только почувствовал разрыв на коже одновременно со свистящим звуком и раздавшимся выстрелом.

«Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране», — написал Трамп.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения.