Канцлер Австрии поспорил на боксерские перчатки Кличко

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поспорил на боксерские перчатки, полученные в подарок от мэра Киева Виталия Кличко, что Австрийская народная партия победит на осенних выборах. Об этом австрийский канцлер написал на своей странице в социальной сети X.

«Клаудия Штёкль (радиоведущая. — прим. «Газеты.Ru») спросила меня, ставлю ли я на свою победу на выборах. Да, конечно!» — написал он.

Нехаммер заявил, что выставит подаренные от Кличко перчатки на благотворительный аукцион, если его партия не победит на выборах, которые пройдут 29 сентября.

Австрийская народная партия основана 17 апреля 1945 года и с этого времени является одним из основных действующих лиц австрийской политической жизни. По своей идеологии и демографическим характеристикам электората аналогична немецкой партии ХДС. АНП считается преемницей Христианско-социальной партии, основанной в Австрии в 1893 году.

На прошедших в июне выборах в Европарламент АНП уступила первое место Австрийской партии свободы (АПС). Правая политическая сила смогла получить большинство голосов, в том числе за счет избирателей, которые ранее поддерживали АНП. АПС, в отличие от партии Нехаммера, выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине и против антироссийских санкций.

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