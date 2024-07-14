В США заявили о недовольстве Зеленского встречей с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «были крайне разочарованы» встречей с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом пишет издание Politico.

Недовольство Зеленского было вызвано отказом США снять ограничения на использование американского оружия для ударов вглубь территории России. По словам журналистов, Байден заявил украинскому лидеру, что необходимо продолжать переговоры по этому вопросу.

«Если бы у него была возможность нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю, имело бы это смысл? Нет», — приводит издание слова Байдена.

Однако это заявление не означает, что Украине в дальнейшем не позволят бить американским оружием по территории РФ, добавило издание Politico. При этом ответ Байдена показывает, что до разрешения ВСУ атаковать российские территории еще далеко, заключили журналисты.

11 июля стало известно, что Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России. По данным газеты Neue Zürcher Zeitung, президент Украины выдвинул это требование, потому что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать для победы в конфликте.

Ранее в США заявили о понимании Зеленским невозможности членства Украины в НАТО.