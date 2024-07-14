Ватикан заявил, что покушение на Трампа вредит демократии

Ватикан выразил обеспокоенность в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

«Святой престол выражает обеспокоенность по поводу произошедшего эпизода насилия, который причиняет вред людям и демократии, приводит к страданиям и смерти», — заявила служба печати Святого престола.

Там присоединились к молитве епископов США за Америку и за умиротворение в стране «в надежде, что причины для насилия никогда не возобладают».

До этого Трамп после покушения заявил о необходимости сплотиться для победы над злом.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Камала Харрис выступила против эскалации насилия после покушения на Трампа.