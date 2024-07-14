В Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа получил шанс достойно уйти в отставку и дать демократам возможность объявить другого кандидата на пост главы Америки. Об этом говорится в материале австрийской газеты Die Presse.

В статье сказано, что после покушения за Трампом закрепился образ «полного жизни претендента на пост президента», а Байдена будут воспринимать как «хрупкого и престарелого» лидера. Die Presse пишет, что Трамп, вероятно, завоюет симпатии многих избирателей, которые до этого относились к нему скептически. По мнению автора статьи, победа Трампа на выборах «неизбежна».

До этого американский бизнесмен Илон Маск призвал отправить в отставку главу Секретной службы США. Таким образом он прокомментировал покушение на Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп после покушения призвал сплотиться, чтобы победить зло.