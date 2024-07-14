Секретная служба США отреагировала на заявления об отказе усилить охрану Трампа

Заявления, что секретная служба Соединенных Штатов отказалась усиливать охрану кандидата в президенты страны Дональда Трампа, несмотря на поступающие запросы, не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми.

«Есть ложное утверждение, что член команды Трампа запросил дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности, но в них было отказано. Это абсолютно не так», — написал он.

До этого стало известно, что комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит информацию о том, что Трампу отказывали в просьбе усилить охрану незадолго до покушения на него.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Илон Маск потребовал отставки главы Секретной службы после покушения на Трампа.