МИД РФ заявил о «суицидном состоянии» демократии в США

Демократия в Соединенных Штатах доведена до «суицидального состояния». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.

«Вот-вот, значит угроза внутри, а не вовне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — заявила Захарова.

До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты своей политикой добились того, что страна находится на грани гражданской войны.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее эксперт предположил, кто может стоять за покушением на Трампа.