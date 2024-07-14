Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко заявила о вассальном положении стран НАТО

Матвиенко назвала страны НАТО подневольными вассалами Вашингтона

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) являются подневольными вассалами Соединенных Штатов. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Они не имеют ни собственного мнения, ни собственного слова», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что после визита Виктора Орбана в Москву партнеры Венгрии по НАТО начали «травить» венгерского премьера. Матвиенко считает, что страны Североатлантического альянса испытывают нетерпимость к иной точке зрения.

26 июня Разведывательная служба Швейцарской Конфедерации (SRC) опубликовала доклад, в котором говорится, что независимый от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса и автономный Евросоюз на данный момент недостижим. В нем же отмечается, что Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе.

До этого Матвиенко заявила, что Европа полностью раздавлена Вашингтоном. По ее словам, американцы «положили» Европу и экономически, и политически.

Ранее Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами