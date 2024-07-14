Матвиенко заявила о вассальном положении стран НАТО

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) являются подневольными вассалами Соединенных Штатов. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Они не имеют ни собственного мнения, ни собственного слова», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что после визита Виктора Орбана в Москву партнеры Венгрии по НАТО начали «травить» венгерского премьера. Матвиенко считает, что страны Североатлантического альянса испытывают нетерпимость к иной точке зрения.

26 июня Разведывательная служба Швейцарской Конфедерации (SRC) опубликовала доклад, в котором говорится, что независимый от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса и автономный Евросоюз на данный момент недостижим. В нем же отмечается, что Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе.

До этого Матвиенко заявила, что Европа полностью раздавлена Вашингтоном. По ее словам, американцы «положили» Европу и экономически, и политически.

Ранее Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России.