План обеспечения безопасности съезда Республиканской партии пересмотрят

План по обеспечению безопасности съезда Республиканской партии США в Милуоки пересмотрят из-за покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на федерального чиновника.

Он сообщил, что представители партии будут пересматривать планы безопасности национального съезда Республиканской партии в Милуоки «в свете субботнего покушения».

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Тем временем комитет палаты представителей США по внутренней безопасности решил проверить информацию о том, что бывшему американскому президенту Дональду Трампу отказывали в просьбе усилить охрану незадолго до покушения на него.

Ранее Кремль осудил покушение на Трампа.