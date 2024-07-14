В Госдуме заявили, что США находятся на грани гражданской войны

Соединенные Штаты своей политикой добились того, страна находится на грани гражданской войны. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. Что подтверждают и социологические опросы – 37% считают, что в случае переизбрания Байдена президентом вероятна гражданская война», — написал Володин.

Он отметил, что политические оппоненты в США и ЕС используют расколотое общество в своих корыстных целях. По мнению Володина, в политике США и Евросоюза должны произойти кардинальные изменения, иначе Запад ждут большие проблемы.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие. Мотивы его остаются неизвестными, однако в соцсетях он публиковал посты и видеозаписи, на которых говорил о своей ненависти к республиканцам и Трампу в частности.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп после покушения призвал сплотиться, чтобы победить зло.