Военный эксперт рассказал о случайности, которая спасла Трампа

Резкий поворот головы во время дебатов спас кандидата Дональда Трампа от попадании пули в голову. Об этом заявил военный эксперт Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Если бы за мгновение до выстрела Трамп не повернул голову, то вместо касательной (по уху) траектория пули была бы точно в голову», — отметил он.

Эксперт также не понимает, как покушение смогла допустить охрана политика.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Ранее в Кремле высказались о выборах в США на фоне покушения на Трампа.