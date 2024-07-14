Трамп после покушения призвал сплотиться, чтобы победить зло

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, на чью жизнь посягнули накануне, заявил, что американцы должны сплотиться против зла. Политика цитирует Associated Press.

«Мы не будем бояться, а вместо этого останемся... непокорными перед лицом зла. <...> В этот момент как никогда важно, чтобы мы были едины и... оставались сильными и решительными, не позволяя злу победить», — считает Трамп.

Он также выразил соболезнования тем, кого не удалось спасти во время стрельбы на митинге в Пенсильвании, и добавил, что молится за раненых людей.