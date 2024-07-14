«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, указывающих на его возможную постановочность. Их опубликовал «Царьград».

Во-первых, они предположили, что что потенциальные места для снайперской стрельбы перед прибытием Трампа не были проверены. Во-вторых, эксперты посчитали, что полиция проигнорировала сообщения свидетелей о появлении вооруженного человека на крыше перед выступением политика. Третьей странностью назван сам факт того, что покушение было неудачным, несмотря на благоприятные возможности для стрелка — удобные условия (положение лежа, отсутствие ветра).

«Вероятно, стрелок обладал недостаточной квалификацией, и это стало спасением для Трампа», — подчеркнули в «Военной хронике».

Четвертой странностью названо то, что стрелок использовал лишь пять патронов, то есть около трети или четверти своего магазина, отмечая, что Мэттью Крукс либо боялся, либо не успел их использовать.

Последним «подозрительным» моментом названо поведение охраны Трампа, которая якобы начала реагировать на стрельбу «только после того, как Трамп получил ранение».

«Вся история с покушением на консерватора Трампа — чистый Голливуд: стрелок на крыше в сотнях метров от места предвыборного митинга, за пределом кольца, которое контролировала охрана. Эта самая охрана, которая картинно, напоказ закрывала Трампа своими телами. Явно специально отобранные голливудские девушки с оружием, вставшие «нерушимой стеной» у двери автомобиля, в котором эвакуировали кандидата в президенты», — резюмировал в эфире телеканала политический обозреватель Андрей Перла.

До этого президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением.

Ранеее Палата представителей предложила проверить сообщения об отказе усилить охрану Трампу.