В США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампу

Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит информацию о том, что бывшему американскому президенту Дональду Трампу отказывали в просьбе усилить охрану незадолго до покушения на него. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что комитет планирует проверить данные, что экс-президенту отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед митингом в Пенсильвании.

22 июля состоится встреча, на которую пригласили директора Секретной службы США Кимберли Читла. Там в том числе будет обсуждаться покушение на Трампа.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль осудил покушение на Трампа.