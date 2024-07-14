Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция пока не смогла подтвердить, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку

Полиция Пенсильвании: рано утверждать, что стрелявший в Трампа действовал один

Полиция Пенсильвании пока не может однозначно сказать, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря полиции штата Джорджа Бивенса.

По словам Бивенса, сейчас «слишком рано» говорить о том, что покушение было организовано 20-летним Мэттью Круксом самостоятельно.

«Пройдет некоторое время, пока мы сможем окончательно... ответить на этот вопрос», — заявил чиновник.

До этого стало известно, что Трамп выписался из больницы после нападения.

13 июля (по местному времени) во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». Известно, что стрелявший нейтрализован. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами