Полиция пока не смогла подтвердить, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку

Полиция Пенсильвании пока не может однозначно сказать, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря полиции штата Джорджа Бивенса.

По словам Бивенса, сейчас «слишком рано» говорить о том, что покушение было организовано 20-летним Мэттью Круксом самостоятельно.

«Пройдет некоторое время, пока мы сможем окончательно... ответить на этот вопрос», — заявил чиновник.

До этого стало известно, что Трамп выписался из больницы после нападения.

13 июля (по местному времени) во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». Известно, что стрелявший нейтрализован. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.