Президент Узбекистана отреагировал на стрельбу на митинге Трампа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев осудил покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы республики.

В заявлении подчеркивается, что узбекистанский лидер был глубоко встревожен новостями о нападении на экс-хозяина Белого дома.

«Глава нашего государства решительным образом осуждает данный акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления», — говорится в публикации.

Бывший президент США подвергся покушению 13 июля, когда выступал перед избирателями в штате Пенсильвания. Во время митинга в него выстрелил молодой человек, который находился на крыше стоящего рядом здания. По данным СМИ, нападавшим был 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс.

В результате его действий Трамп получил легкое ранение — пуля задела ухо. Также пострадали еще трое человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Сотрудники службы безопасности оперативно доставили экс-главу государства в больницу, где он прошел обследование. Уже через несколько часов политик прибыл в штат Нью-Джерси.

При этом в Республиканской партии рассказали, что Трамп не намерен отказываться от участия в предстоящем съезде политического объединения. Мероприятие, в ходе которого могут объявить кандидата от партии на выборы президента США, состоится 15 июля в штате Милуоки.

Ранее сын Трампа прокомментировал покушение на отца.