Кремль осудил покушение на Трампа

В Кремле осуждают посягательство на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что покушение стало возможным из-за влияния сложившейся в Штатах политической системы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы совсем не думаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью [Штатов]. Но атмосфера, которая была создана администрацией в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка. <...> Мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что политическая система, сложившаяся в США неоднократно допускала проявления насилия и давления за рубежом, и в результате эта тенденция перекинулась внутрь страны.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В него выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что американский фотограф заснял пулю, летевшую в Трампа.