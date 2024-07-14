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Американский фотограф заснял пулю, летевшую в Трампа

NYT опубликовала фото пули, которая летела в Трампа

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Brendan McDermid/Reuters

Американский фотограф Дуг Миллс, который снимает президентов США с 1983 года, по всей видимости, смог запечатлеть пулю, которая летела в бывшего американского лидера Дональда Трампа во время покушения на него. Кадр опубликовала газета The New York Times (NYT), в которой работает Миллс.

Снимки фотографа оценил бывший спецагент ФБР Майкл Харриган. По его словам, пуля на фото летит чуть ниже, чем нужно, чтобы быть тем самым боеприпасом, который пробил Трампу ухо, однако в этом нет ничего удивительного, так как преступник сделал несколько выстрелов.

Отмечается, что для своей работы Миллс использовал фотоаппарат, способный снимать со скоростью до 30 кадров в секунду.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В него выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее стало известно, о чем Трамп говорил с охраной в первые минуты после покушения.

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Покушение на Трампа
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