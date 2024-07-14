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Американский офицер раскрыл последствия покушения на Трампа

Офицер Дэвис заявил, что покушение на Трампа ознаменовало старт опасного периода

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Gene J. Puskar/AP

Подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что покушение на Дональда Трампа открывает новый крайне опасный период как внутри Соединенных Штатов, так и на мировой арене. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, США вступают в более опасный период, чем в 1968 году, когда были ликвидированы Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. На мировой арене ставки намного выше, поскольку в Европе продолжает разгораться военный конфликт и растет неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе, указал эксперт.

В связи с этим Дэвис призвал стремиться к миру и уменьшению политической ненависти. Если США продолжат двигаться в направлении демонизации неугодных, то это приведет к непоправимым последствиям, считает бывший военный.

До этого телеканал CNN писал, что покушение на Дональда Трампа открыло новую темную главу в американской истории политического насилия и потрясло нацию, став также нападением на демократию и право граждан избирать своих лидеров.

Ранее соратник Трампа рассказал о роли Байдена в покушении на республиканца.

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Покушение на Трампа
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