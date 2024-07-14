Соратник Трампа рассказал о роли Байдена в покушении на республиканца

Сенатор США от штата Огайо и соратник Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс после покушения на республиканца напомнил, что центральной предпосылкой предвыборной кампании Джо Байдена заключается в очернении своего соперника, «которого необходимо остановить любой ценой». На странице в соцсети Х он рассказал о роли президента США в инциденте с Трампом.

По мнению сенатора, покушение на Трампа – не просто случайный инцидент.

«Центральная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп – авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на президента Трампа», — написал Вэнс.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский журналист раскритиковала Трампа за одно действие после покушения.