Стало известно, о чем Трамп говорил с охраной в первые минуты после покушения

В первые минуты после покушения на него кандидат в президенты США Дональд Трамп успел отдать короткий приказ охранникам и бросить клич своим сторонникам. О том, что происходило на митинге Трампа в Пенсильвании, рассказала газета The Washington Post.

Издание пишет, что когда раздались звуки выстрелов, Трамп лег, прикрываемый выбежавшими на сцену охранниками. Когда стрелка ликвидировали, Трамп встал, дважды потребовал дать ему надеть обувь, но агенты потянули его за собой, чтобы увести со сцены.

«Подождите», — приказал он охране и вскинул вверх кулак, крикнув собравшимся республиканцам, что они должны бороться.

После этого Трамп ушел со сцены вместе с агентами, оставив на сцене туфлю.

Покушение на политика произошло вечером 13 июля. В него выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее в МИД РФ назвали покушения на президентов американской традицией.