Песков оценил наличие предпосылок для переговоров по Украине

Пока НАТО не начнет учитывать опасения РФ по поводу возможного присоединения Украины к альянсу, предпосылок для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта не будет. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, когда в НАТО говорят в утвердительном ключе, что Украина станет членом альянса, они тем самым отказываются учитывать главную обеспокоенность России, которая была одной из ключевых причин начала СВО.

«Это о чем говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет. Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом», — резюмировал Песков.

В том же интервью представитель Кремля прокомментировал текущее состояние отношений России и США. По его словам, страны находятся в стадии конфронтации, которая носит глубокий и острый характер. При этом Песков выразил уверенность, что в будущем отношения государств выправятся.

Ранее Песков рассказал, чем рискуют страны ЕС после размещения американских ракет.